В Роспотребнадзоре оценили возможность тотального масочного режима в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии оснований для введения на территории РФ тотального масочного режима, связанного с распространением коронавируса. Об этом она сообщила во время совместных международных учений мобильных лабораторий в Астраханской области, передает ТАСС.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», — указала эксперт.

При этом она отметила, что решение об использовании средств индивидуальной защиты представителями различных профессий принимаются правительствами отдельных регионов на основании текущей эпидемической ситуации. В частности, речь идет о сотрудниках медицинских учреждений.

Как сказала Попова, в настоящее время нигде в стране не действуют глобальные антиковидные ограничения. Лишь несколько российских субъектов решили принять соответствующие меры, распространив их на конкретные классы и школы.

«В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ», — уточнила руководитель ведомства, говоря о причинах действий властей.

Также она отметила, что осенью 2023 года жителям государства предстоит столкнуться только с одним штаммом гриппа — H1N1. По словам Поповой, данный вид является наиболее опасным из тех четырех, для защиты от которых предназначена вакцина.

В связи с этим сейчас перед профильными организациями и ведомствами стоит задача привить не менее 70% населения, относящихся к группе риска. К текущему моменту вакцинацию прошли 18 млн человек, резюмировала глава Роспотребнадзора.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ сообщили о превышении эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 20% и более в 35 городах страны.