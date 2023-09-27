В Сбере рассказали, как уберечься от мошенников

Чаще всего телефонные мошенники пытаются поставить человека в такую ситуацию, чтобы он считал, что он зависим от преступников, рассказал в интервью «Комсомольской правде» руководитель «Лаборатории нейронаук и поведения человека» Сбербанка, психотерапевт Андрей Курпатов.

«Мошенники играют на природных инстинктах — страхе, неуверенности, потребности в безопасности. Они создают ситуацию, когда человек чувствует себя не только зависимым от преступников, но и испытывает к ним благодарность за то, что они его «спасают», — отметил Курпатов.

По его словам, чтобы вывести человека из транса и заставить «включить мозг», необходимо переключить его внимание на что-то другое.

«Если у вас получится и он сможет погрузиться в какую-то другую деятельность, то, вероятно, все благополучно. Бывают случаи, когда человек находится в неадекватном состоянии, ведет себя словно загипнотизированный. В этом случае могут помочь простые физические действия: нужно вернуть его в реальный мир, - что-то сделать, что-то рассмотреть, в чем-то разобраться», — сказал психотерапевт.

Курпатов добавил, что можно натренировать себя или близкого человека не поддаваться на уловки мошенников.

«Тут прежде всего поможет знание о возможных схемах мошенничества. Главное, что надо помнить: если кто-то, кем бы он ни представлялся и какую бы историю ни рассказывал, спрашивает у вас по телефону код из СМС, трехзначный код с оборотной стороны карты или просит куда-то перевести деньги - это однозначно мошенник. Во-вторых, это навыки критического мышления: умение анализировать информацию, задавать себе проверочные вопросы, фиксировать достоверность источников», — отметил он.

Курпатов подчеркнул, что в случае малейшего подозрения пауза на размышления поможет прийти в себя и проверить информацию.

«Обсудите поступившую вам информацию с критически настроенными друзьями, экспертами, которых вы лично знаете и в чьем мнении вы точно можете быть уверены, наконец, с членами своей семьи. Не бойтесь сказать нет, если что-то кажется вам неправильным, вызывает дискомфорт или подозрение», — заключил он.

По данным ЦБ, только за 2022 год около миллиона россиян стали жертвами мошенников. Потери оцениваются в десятки миллиардов рублей.