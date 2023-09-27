Россиянам дали несколько советов, как защитить себя и близких от телефонных мошенников

Россиянам, которым звонят мошенники, прежде всего важно постараться переключить их внимание с темы разговора на что-то другое. Об этом kp.ru рассказал врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

«Бывают случаи, когда человек находится в неадекватном состоянии, ведет себя словно загипнотизированный. В этом случае могут помочь простые физические действия: нужно вернуть его в реальный мир, — что-то сделать, что-то рассмотреть, в чем-то разобраться. Хорошо помогают дыхательные упражнения: буквально можно сказать, что стало душно и надо глубоко подышать, и сделать это вместе с ним — вдох-выдох и так далее», — продолжил специалист.

По его словам, чтобы натренировать себя или близких не поддаваться на уловки телефонных мошенников, важно знать об их возможных схемах. В первую очередь необходимо помнить, что любой звонящий, который просит продиктовать код из СМС, трехзначный код с оборотной стороны карты или перевести деньги, это мошенник. Помимо этого, нужно развивать критическое мышление и анализировать информацию, которую вам говорят.

«Наконец, помните, что бы ни случилось, вы не обязаны реагировать немедленно — небо на землю не упадет, — возьмите короткую паузу и вспомните то, о чем я сейчас рассказываю. Если что-то вызывает у вас хотя бы малейшие подозрения, эта пауза позволит вам прийти в себя и проверить информацию», — заключил Курпатов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого рассказал, что телефонные мошенники придерживаются двух стратегий при выборе жертв: или они звонят наобум, или тщательно составляют их «профиль».

Ранее сообщалось, что в Москве курьер не дал пенсионерке перевести мошенникам миллион рублей.