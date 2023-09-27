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В Хакасии суд отправил сторонника запрещенной организации на принудительное лечение

Суд отправил «Гражданина СССР» на принудительное лечение за призывы к насилию

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Хакасии суд отправил местного жителя на принудительное лечение в психиатрическую больницу за призывы к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности России.

По данным ведомства, мужчина является участником запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР». Он признан виновным по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно информации ФСБ, с февраля по июль 2022 года 39-летний житель поселка Коммунар размещал в социальной сети «ВКонтакте» призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур. При этом аккаунт у него был с вымышленным именем.

В августе в Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали двух сторонников идеологии организации «Граждане СССР». Они хотели подорвать станции связи в закрытом городе Зеленогорске, чтобы помешать Министерству обороны России рассылать мобилизованным повестки через «Госуслуги». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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