В России на фоне появления мемов подскочил спрос на литературу о Древнем Риме

Спрос на литературу о Древнем Риме в России в этом сентябре вырос на 26%. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес».

По данным сервиса, самым востребованным нехудожественным произведением стала книга Марка Аврелия «К себе самому». В тройку самых популярных также вошли книги Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима» и Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».

В сентябре в социальных сетях появился новый тренд, в ходе которого девушки по совету блогеров спрашивают у своих партнеров, мужей, отцов и братьев, как часто они думают о Римской империи. Выяснилось, что мысли о ней посещают мужчин минимум раз в неделю, а некоторых — несколько раз в день. Этот неожиданный факт стал новым мемом.

В середине августа исследование PR-агентства Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство (52%) россиян с удовольствием смотрят мемы в интернете. По мнению 67% респондентов, мемы делают информационный материал, рекламу, коммуникацию бренда более привлекательной и интересной для клиентов. А 60% считают их перспективным способом передачи информации.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, почему имя Вали Карнавал стало для него мемом.