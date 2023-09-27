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В подмосковном Щелково произошел пожар в жилом доме

В подмосковном Щелково загорелся жилой дом

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РИА Новости

В городском округе Щелково Московской области произошел пожар. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Московской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Загорянский городского округа Щелково. Возгорание произошло на улице Комсомольской, в доме 16.

В ликвидации пожара принимают участие четыре единицы техники и 14 спасателей.

Ранее сообщалось, что пожар на хлебокомбинате в Уфе полностью потушили. Хлебокомбинат загорелся в ночь на 26 сентября. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров в здании хранилища зерна.

Во время тушения возгорания торцевая стена корпуса рухнула на площади 200 квадратных метров — пострадал один из сотрудников хлебокомбината. Информации о его состоянии не поступало.

25 сентября огнеборцы потушили пожар в новом храме Воздвижения Креста Господня в Перми. В ликвидации возгорания принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники. Площадь пожара составила 135 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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