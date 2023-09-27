Врач предупредила об опасных последствиях дефицита воды в организме

Недостаточное потребление воды приводит к сгущению крови, из-за чего возрастает риск развития тромбозов, особенно во взрослом возрасте. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Также дефицит воды в организме приводит к снижению когнитивных способностей, поскольку питание мозга происходит за счет капиллярного кровообращения. На этом фоне также может наблюдаться снижение зрения», — добавила она.

Недостаточное потребление воды чревато и повышенной отечностью, частыми запорами, повышенным риском образования камней в почках.

«Если человек мало пьет, у него страдает пищеварительная система, возникает дискомфорт, нарушается пищеварение. Кроме того, недостаточное потребление воды нередко приводит к набору лишнего веса, поскольку человек может путать чувство жажды с чувством голода, пытаясь его заесть», — подчеркнула врач.

На фоне дефицита воды возможна сонливость, головные боли, снижение концентрации и внимания. По словам терапевта, нет ни одного органа, который бы не страдал при недостатке воды.

«Условная норма жидкости в рационе — конечно, все очень индивидуально и зависит от массы тела и уровня физической нагрузки. В среднем для женщины нормой может считаться около двух литров воды в день, для мужчины — около трех литров», — резюмировала она.

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