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Аналитики узнали, насколько для россиян важна полезность фастфуда

Женщины чаще мужчин уделяют внимание полезности фастфуда

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Depositphotos

Топ российских городов по спросу на «полезный» фастфуд возглавила Москва (19,9%). Это показало исследование аналитиков «Крошки Картошки», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 также вошли столицы с населением более 100 тыс. жителей (17,7%), центры, где живут свыше 500 тыс. человек (16,8%), города-миллионники (16,2%) и Санкт-Петербург (14,0%).

При этом женщины чаще мужчин акцентируют внимание на наличие здоровых альтернатив в меню при выборе ресторанов быстрого питания.

На выбор здоровых альтернатив влияет и среднемесячный доход. Люди с доходом свыше 75 тыс. рублей на 25% чаще следят за полезностью еды. При этом аудитория с более низким доходом тоже обращает внимание на качество продукции.

Эксперты сети подчеркивают, что несмотря на высокую популярность классических позиций, которые содержат майонез, доля аудитории, которая предпочитает менее калорийные альтернативы, стабильно растет.

«Основной тренд среди молодежи сегодня — осознанное потребление. Они ищут быстрые и более правильные перекусы. Чтобы соответствовать тенденциям рынка, рестораны быстрого питания активно развивают нишу здорового питания, предъявляют поставщикам жесткие требования к качеству продуктов», — прокомментировал Сергей Зайцев, генеральный директор сети «Крошка Картошка».

Ранее врач объяснил, чем грозит регулярное употребление фастфуда.

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