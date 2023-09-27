Жители Москвы чаще петербуржцев посещали культурные мероприятия летом

Почти половина (45%) жителей крупных городов России летом посещали культурные мероприятия, в то время как вечеринкам предпочтения отдавали 36% опрошенных. Это показал совместный опрос Ситидрайв и A2:Research, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 62% москвичей регулярно посещали культурные мероприятия (музеи, театры, галереи, концерты и т.д.) в течение прошедшего лета, в то время как в Петербурге таковых было лишь 53%. Также респонденты из Москвы чаще, чем опрошенные в Петербурге, выбирались на вечеринки и танцевальные мероприятия — 50% против 45% соответственно.

При этом в целом по стране, а не только в крупных городах, как оказалось, большинство жителей городов предпочтут культурному досугу веселую тусовку: 78% респондентов хотя бы раз за последние три месяца бывали на вечеринке или другом танцевальном мероприятии, причем 14% из них — больше пяти раз за все лето. В то же время на культурных мероприятиях летом побывали 45% опрошенных. Регулярно «окультуривался» этим летом лишь каждый десятый.

Самым популярным способом передвижения по городу этим летом стали пешие прогулки — 30% сообщили, что в основном передвигались летом именно пешком. А вот приезжать на вечеринки большинство (33%) предпочитают все же на такси. Каждый пятый респондент пользуется общественным транспортом, а 17% просят подвезти их до дома кого-нибудь из друзей. 16% пользуются каршерингом. Реже всего пользователи (13%) ездят на вечеринки на личном транспорте.

Вспоминая, как проходило их лето, пользователи отметили, что посещали различные городские активности: 44% респондентов ходили в бары и рестораны, треть (32%) посещали летние фестивали, 19% были на концертах, а 17% ходили в музеи и на выставки. 65% пользователей посещали культурные мероприятия: ходили в театры, галереи, были на культурных вечерах. Реже всего опрошенные ходили на ярмарки и маркеты.

По данным Ситидрайва, точками притяжения, где пользователи чаще всего завершали аренду автомобилей вечером, в пятницу и субботу в Москве стали следующие районы: Тверская вблизи Белорусского вокзала, Патриаршие пруды, Таганская, Сокольники и Парк Горького. Из удаленных от центра локаций пользователи часто посещали Северный речной вокзал (парк «Дружба»), ВДНХ и Царицыно. В Петербурге лидируют следующие районы: Большой проспект Петроградской стороны, район Севкабель Порта, Сенная площадь, Обводный канал, улица Некрасова и Литейный проспект. Из нецентральных локаций популярнее всего были Кронштадт, Комендантский проспект и Кудрово.

Ранее сообщалось, что еще один российский город с 2024 года введет курортный сбор.