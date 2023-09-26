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В Подмосковье молодые люди избили мужчину, гулявшего с годовалой дочерью у ТЦ

В подмосковном Щелково компания избила мужчину с годовалой дочерью в коляске

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В подмосковном Щелково компания неизвестных напала на мужчину, который гулял с женой и годовалой дочерью в коляске. Сотрудникам полиции удалось установить всех участников конфликта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел 24 сентября на улице Заречной. Как рассказал пострадавший, во время прогулки с семьей он вступил в конфликт с группой молодых людей. Словесная перепалка закончилась физической агрессией: несколько молодых мужчин избили отца семьи, а также перевернули коляску с его годовалой дочерью. Ребенка доставили в больницу и после оказания медицинской помощи выписали домой.

Правоохранителям удалось установить личности всех нарушителей: ими оказались молодые люди в возрасте 20-25 лет. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Королеве водители подрались из-за просьбы убрать машину с проезжей части.

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