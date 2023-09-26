Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Засуха в Луизиане может оставить миллион человек без питьевой воды

NBC News: засуха в Луизиане угрожает оставить миллион человек без питьевой воды

close
100%
Shutterstock

Засуха в Луизиане может оставить миллион человек без питьевой воды, передает телеканал NBC News.

По данным канала, река Миссисипи может обмелеть из-за жары и стать причиной нехватки воды в Новом Орлеане.

Из-за снижения силы потока реки в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой.

По данным газеты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Европейского союза выросли примерно на 20% и в настоящее время продолжают расти. При этом эксперты предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду, который к 2030 году на 56% превысит доступное предложение.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях