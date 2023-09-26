Засуха в Луизиане может оставить миллион человек без питьевой воды, передает телеканал NBC News.

По данным канала, река Миссисипи может обмелеть из-за жары и стать причиной нехватки воды в Новом Орлеане.

Из-за снижения силы потока реки в водную артерию начала проникать соленая вода из Мексиканского залива, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде европейских стран. Ситуация осложняется аномально жаркими температурами, участившимися лесными пожарами и плохой государственной политикой.

По данным газеты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Европейского союза выросли примерно на 20% и в настоящее время продолжают расти. При этом эксперты предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду, который к 2030 году на 56% превысит доступное предложение.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.