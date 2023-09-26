Россиянин пропал после попадания под винты катера в Паттайе

Турист из России вместе со спутницей попали под винты катера в Паттайе, и россиянин пропал в море. Об этом сообщает Thai Rath.

По информации издания, инцидент произошел 25 сентября. В этот день 22-летний турист из России отдыхал на пляже с тайской 20-летней девушкой. Пара пошла поплавать и заплыла за буйки — примерно в 50 метрах от суши они попали под винты двухметрового катера.

После произошедшего девушку, получившую многочисленные травмы, нашли у берега. Врачам не удалось ее спасти.

Команда дайверов искала пропавшего в море россиянина более трех часов, но его так и не обнаружили. Издание отмечает, что в день инцидента происходил отлив, который сопровождается мощными подводными течениями.

Полицейские в тот же день задержали водителя катера, под винты которого попала пара. Им оказался 19-летний местный житель — он рассказал, что его судно столкнулось с чем-то и двигатели заглохли. Молодой человек не стал разбираться в причинах и продолжил плавание.

Ранее в Таиланде кондуктор потеряла сознание от запаха багажа пассажира.