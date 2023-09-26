В правительстве Армении назвали число прибывших из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян сообщила, что из Нагорного Карабаха в Армению с 24 сентября уже переехали 20 270 человек, передает РИА Новости.

«Уже три дня по инициативе правительства действуют центры размещения (переселенцев из Карабаха. — «Газета.Ru»), идет регистрация граждан», — сказала Багдасарян.

Она добавила, что на данный момент регистрацию прошли 20 270 человек, в целом государство решило вопрос с размещением 2850 человек.

До этого на сайте армянского правительства сообщалось, что в Армению из Карабаха въехали более 13 тысяч человек. Позже вице-премьер Армении Тигран Хачатрян заявил о 19 тысячах вынужденных переселенцев.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению.