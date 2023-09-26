В РПЦ рассказали, может ли католический священник крестить православных

Священник римско-католической церкви не может провести обряд крещения человека, который принимает православие. Об этом «Газете.Ru» рассказал клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

«Так делать не позволяется, потому что считается, что католический священник крестит в свою католическую веру. Православный священник крестит в православную веру. Не может кто-то ввести в другое исповедание, всегда такие правила действовали. Если католики приходят и просят покрестить, то православный священник тоже не должен соглашаться, зная наперед, что католики не собираются принимать православие, а уйдут обратно в католическое исповедание. Было одно небольшое исключение, которое действовало непродолжительное время: это было в Советском Союзе во время гонений. Было решение Синода Московского патриархата, что допустимо в исключительных случаях, что католический священник может причащать. Но это было очень небольшое время и вызывало нарекания с точки зрения церковных правил. От этого довольно быстро отказались», — рассказал священнослужитель.

Савченко отметил, что если человек, который хочет принять православную веру, живет за границей, то ему следует либо найти православную церковь, либо подождать с крещением.

«Если русский человек живет за границей, где нет церкви, тогда следует подождать, когда будет возможность приехать туда, где есть церковь. Можно также приехать в другую православную церковь: есть греческие, сербские, румынские, болгарские православные церкви. Не стоит и не следует обращаться в католическую церковь за крещением ребенка. Есть такие правила, что в случае крайней опасности для жизни мирянин может сам совершить крещение с правильной формулой и либо погрузить человека в чистую воду, либо возлить на его голову. Если младенец родился слабым, его мать может так крестить или даже акушерка. То есть лучше совершить крещение вот так своей рукой, если нет возможности обратиться в церковь», — объяснил клирик.

Клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш) в разговоре с «Газетой.Ru» также отметил, что католик не может быть участником православного таинства. При этом священнослужитель объяснил, что в случаях, когда католик хочет перейти в православную веру, его не крестят повторно.

«В отношении крещения Символ веры гласит: «Исповедую едино крещение во оставление грехов». Крещение одно. И если к нам приходит человек и говорит, что был крещен в римско-католической церкви, а сейчас хочет принять православие, его не крестят. Потому что второго крещения не бывает, а его крещение в римско-католической церкви признается в качестве крещения. То же самое с людьми из армянской церкви. Перекрещивания не бывает. Если это крещение во имя Отца и Сына и Святого духа произошло в религиозном сообществе, таком, как римско-католическая или армянская церковь, — человек крещен. Его принимают в церковь через миропомазание», — объяснил он.

Ранее муфтий и священник рассказали, можно ли мусульманам заходить в православную церковь.