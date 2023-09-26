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На Карибах тратят огромные суммы на уход за яхтой россиянина под санкциями

WSJ: на Карибах тратят огромные суммы на уход за яхтой россиянина под санкциями

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Shutterstock

Карибское государство Антигуа и Барбуда тратит $28 тыс. в неделю на содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым, пишет The Wall Street Journal.

Деньги идут на зарплату капитану, а также на поддержание работы кондиционера, без которого плесень распространится по судну.

Отмечается, что такие траты слишком велики для государства с населением в 93 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что яхта, принадлежащая французскому миллиардеру Бернару Арно, попала под новые ограничения в порту итальянского города Мерджеллина и теперь не может там швартоваться.

Шестипалубному судну Symphony запрещено причаливать в Неаполе из-за новых правил об ограничении размеров. Как сообщается, запрет стал неожиданностью для владельца конгломерата LVMH.

Яхта Арно длиной 101 метр имеет стеклянное дно, бассейн и открытый кинотеатр.

Начальник порта Мерджеллина запретил яхтам длиной более 75 метров швартоваться по соображениям безопасности.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.

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