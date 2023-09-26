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В Екатеринбурге мать пропавшей девушки требует проверить ее возлюбленного на полиграфе

Мать пропавшей в Екатеринбурге девушки призвала проверить ее возлюбленного

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«ЛизаАлерт» Свердловская область/VK

Мать потерявшейся девушки из Екатеринбурга заявила, что молодого человека дочери нужно проверить на полиграфе. Об этом сообщает Е1.

По мнению родственницы пропавшей почти месяц назад Махфузахон Исмоиловой, возлюбленный может быть причастен к ее исчезновению.

«Никого пока на детекторе не проверяли, но я хочу, чтобы он сел на детектор, прошел», — поделилась мать пропавшей.

По словам женщины, на данный момент никто из людей, которые могли быть причастны к произошедшему, не проходил такую проверку.

Махфузахон Исмоилова пропала 2 сентября. После того, как 22-летняя девушка вышла из дома, ее больше не видели. Сами родители не знают, по какой причине дочь могла уйти из дома.

Со своим молодым человеком девушка была в отношениях четыре года. Изначально родители были против этого союза, поэтому дочь уходила из дома.

Ранее в США две собаки спасли заблудившуюся в лесу девочку.

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