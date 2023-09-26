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Проект федерального бюджета на 2024–2026 годы планируют внести в Думу 29 сентября

Проект бюджета на 2024–2026 годы внесут в Думу 29 сентября

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РИА Новости

Председатель комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов заявил, что проект федерального бюджета на 2024–2026 годы планируют внести в Думу 29 сентября. Об этом он сообщил на заседании экспертного совета при комитете СФ, передает ТАСС.

«Проект бюджета одобрен правительством РФ и будет внесен в Государственную думу 29 сентября», — сказал он.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение пособия по уходу за ребенком для родителя, работающего в декрете на дистанционной работе. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудовой кодекс РФ.

Как отметили парламентарии в пояснительной записке к законопроекту, сейчас родитель в декрете может сохранить пособие, если работает неполный рабочий день или на дому. При этом на родителей, работающих дистанционно, эта льгота не распространяется, что, по мнению депутатов, ухудшает правовое положение этих людей.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.

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