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Андрей Воробьев проверил реконструкцию систем водоснабжения в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский заменят водопроводные сети протяженностью более 4 км

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пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работы по замене водопровода в микрорайоне Лопатинский, а также ответил на вопросы местных жителей, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

«Мы находимся в сложном микрорайоне. Здесь долгое время в устаревшем жилом фонде были проблемы с получение тепла и качественной воды. ВЗУ – это очень важная тема. Я здесь для того, чтобы проблема была решена, пообещать тепло, воду и извиниться за неудобства. Сейчас жители справедливо нам говорят о том, что кроме этих работ есть еще одна кричащая проблема – это состояние самих домов. Мы должны микрорайону помогать, ему уже много лет, сетям - еще больше», — сказал он.

Отмечается, что всего в микрорайоне Лопатинский заменят водопроводные сети протяженностью более 4 км. Сейчас уложено более 2,8 км, обустроено 72 колодца. Готовность – свыше 70%. Заменили 2 насоса на ВЗУ «Лопатинский» и ввели в эксплуатацию ранее законсервированную скважину.

В 2024 году в микрорайоне также запустят станцию обезжелезивания мощностью 240 м³/час. Кроме того, в планах капитально обновить водопроводные сети на ул. Комсомольской и от ул. Андреса до ул. Маркина.

В рамках производственной программы МУП «Белозерское ЖКХ» на сетях системы централизованного водоснабжения в Воскресенске уже заменено 25 глубинных насосов, устранено 260 технологических инцидентов, в том числе 190 порывов трубопроводов. Также заменено 550 м водопровода в д. Юрасово. Сейчас производится ревизия и ремонт запорной арматуры.

Предполагается, что в общей сложности к 2027 году качество водоснабжения в Воскресенске улучшится для 106 тыс. жителей.

«Следующий этап – это капитальный ремонт домов. Важно, чтобы мы рассказали, что у нас будет первым – Центральная улица или Первомайская, какие МКД, что включает в себя капремонт - кровля, подвалы, замена коммуникаций, фасады. В этом году благодаря совместным усилиям мы наконец-то победим проблему обманутых дольщиков», — уточнил губернатор.

По его словам, сейчас активно ведется борьба за реновацию. «100 тыс. человек в Подмосковье живет в 2-этажных бараках. И наша задача в первую очередь - строить в городе высокие дома и сносить ветхие», — заключил Воробьев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Подмосковье до конца года планируют открыть 48 детских садов. Также в этом году все детсады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола».

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