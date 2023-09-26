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В четырех округах Подмосковья провели работы по борьбе с пробками

В Московской области скорректировали работу четырех светофоров за неделю

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области за прошедшую неделю скорректировали режим четырех светофорных объектов. В рамках комплекса работ по борьбе с пробками работы провели в Люберцах, Щелкове, Дмитровском округе и округе Пушкинский, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В г. Щелково увеличили время проезда по улице Талсинской, скорректировав режим двух светофоров на пересечении улиц Талсинской и Сиреневой и на самой ул. Талсинской. В г. Пушкино увеличили время проезда по Кудринскому шоссе на пересечении Пушкинского и Кудринского шоссе с ул. Нижняя Слободка и Московским проспектом. В рп. Малаховка в Люберцах уменьшили время ожидания пешеходной фазы на пересечении Быковского и Михневского шоссе.

На Рогачевском шоссе в Дмитрове у остановки «Мечта-1» установили светофор с пешеходной кнопкой и отрегулировали время срабатывания кнопки. А в Мытищах специалисты постоянно контролируют работу всех светофорных объектов на Пироговском и Осташковском шоссе — при необходимости вносятся точечные корректировки для оптимизации движения транспортных потоков.

Всего в рамках борьбы с пробками в Подмосковье провели больше 280 точечных мероприятий.

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