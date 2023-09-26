В Госдуме оценили идею предоставить студентам бесплатный проезд

Студентам не нужно предоставлять бесплатный проезд на общественном транспорте, так как в России такие льготы не предусматривается для каких-либо категорий пассажиров, заявил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. У студентов сегодня есть скида на проезд в 50-60%, напомнил он в беседе с НСН.

«У нас бесплатно никто не ездит, но каждый билет имеет льготу. Поэтому это бессмысленно и неправильно. У нас нет категории пассажиров, кто ездит бесплатно», – подчеркнул депутат.

Так Москвичев отреагировал на предложение депутата Сергея Леонова включить студентов в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Свою инициативу он объяснил тем, что учащиеся получают слишком маленькую стипендию в 1,7 тыс. рублей.

Ранее в Мосгордуме также предлагали предоставить бесплатный проезд на общественном транспорте города всем школьникам.