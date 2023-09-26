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В США заявили, что в ЦРУ знали об осведомленности Шольца о взрывах на «Северных потоках»

Херш: ЦРУ знало, что Шольц осведомлен о планах по уничтожению «Северных потоков»

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Jana Rodenbusch/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц знал о планах администрации президента США Джо Байдена по проведению диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в случае начала российской спецоперации на Украине. Об этом заявил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на Substack.

«Некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер тогда — и сейчас — был полностью осведомлен о секретном планировании уничтожения трубопроводов», — написал журналист.

По данным его источников в ЦРУ, в феврале прошлого года на пресс-конференции в Белом доме Шольц понимал, что говорил, когда вторил президенту США Джо Байдену, предупредившему, что в случае «вторжения» России на Украину «Северного потока — 2» больше не будет. Канцлер ФРГ тогда заявлял, что союзники предпримут совместные шаги, которые «будут очень, очень тяжелыми для России».

При этом Херш отметил, что «Белый дом был изолирован от происходящего» и директор ЦРУ Билл Бернс был единственным связующим звеном между организаторами взрывов и самим президентом, санкционировавшим «проведение миссии» 26 сентября 2022 года, когда были взорваны трубопроводы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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