Остеопат развеял миф, что хрустеть пальцами — вредно

Хруст пальцами не травмирует связочный аппарат и не повреждает суставы. Об этом «Газете.Ru» рассказал остеопат и невролог Владимир Белаш. Врач отметил, что хруст пальцами – «безобидная привычка», а информация о ее вреде – миф.

«Не вредно, это однозначно. Были проведены в свое время многолетние исследования, наблюдения, которые показали, что те люди, которые много хрустят пальцами, не причиняют себе никакого вреда. Это происходит из-за того, что в суставе в норме есть небольшое количество синовиальной жидкости, в ней растворены разные газы. Когда мы тянем сустав, создается там небольшое разряжение, формируется газ, который лопается, и мы слышим этот феномен — щелчок, хруст пальцами. Он никак не повреждает сустав, он никак не травмирует связочный аппарат, поэтому это просто безобидная привычка, которая нравится человеку, но может причинять какое-то беспокойство окружающим. Это миф, что может как-то навредить», — сказал он.

Белаш подчеркнул, что хруст пальцами может навредить только в случае, если у человека уже есть травма суставов. По словам врача, гораздо более опасной является привычка хрустеть шеей, поскольку это может привести к спазму артерий и нарушению мозгового кровообращения.

«Исключение составляют два момента: когда есть исходно какая-то травма суставов, то есть когда повреждены мышцы, связки, сустав уже не такой прочный, его мышечное окружение не обеспечивает должной фиксации — в этом случае может произойти дополнительное повреждение, микротравматизация. Второй момент — может вредным оказаться хруст в шее. То есть когда люди некоторые берут и шеей вправо-влево делают, там может быть повреждение связочного аппарата, может быть повреждение или спазм артерий и даже развитие ряда серьезных осложнений, например, нарушения мозгового кровообращения», — добавил он.

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