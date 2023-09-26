В Сингапуре пятиметровая кобра напала на питона

В Сингапуре двое местных жителей рассказали о противостоянии королевской пятиметровой кобры и трехметрового питона. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел 21 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Мужчина и женщина отправились в район Мандай на природу. Заметив двух змей, они позвали своих друзей-зоологов и все они стали наблюдать за противостоянием, которое длилось около семи часов.

Во время драки обе змеи боролись с перерывами. Так, питон напал на кобру, но она смогла укусить его, после чего уползла в кусты и только спустя час вернулась на место. В результате змея победила и съела питона.

Как сообщил Научный сотрудник Герпетологического общества Сингапура Шиварам Расу, подобные случаи – редкость. Кобры стараются избегать питонов, так как для подобных противостояний они тратят слишком много сил и яда.

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