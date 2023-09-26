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В Нижневартовске МВД ищет неизвестных, которые избили мужчину на дороге и увезли его

В Нижневартовске мужчину избили на дороге, усадили в машину и увезли

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Телеграм-канал «N1 • Первый Нижневартовский»

В Нижневартовске мужчину избили и увезли. Об этом сообщает местный телеканал «Магаполис».

Инцидент произошел днем, недалеко от Индустриальной улицы. Очевидцы успели заснять часть произошедшего. По сообщениям авторов, пострадавший получил несколько ударов и упал на асфальт около машины, но неизвестные не остановились и продолжили избивать его.

После этого мужчины усадили человека в машину и увезли. Причина такого поведения на данный момент неизвестна.

В беседе с журналистами телеканала представители УМВД отметили, что на данный момент правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Полиция разыскивает машину и участников драки.

Ранее в Новосибирске мужчина избил отца инвалида из-за места на парковке.

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