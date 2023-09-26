Психологи раскрыли опасность аниме и манги для подростков

Манга и аниме как вид искусства не представляют опасности для детей и подростков, заверила врач-психотерапевт Лариса Никитина. Однако родителям нужно обращать внимание на возрастной ценз комиксов, а также на то, не переросло ли увлечение их детей в зависимость, отметила она в беседе с телеканалом «360».

«Некоторые комиксы предназначены только для взрослых, – отметила Никитина. – Плюс если ребенок днями напролет занят чтением графических романов и просмотром аниме, речь может идти о зависимости».

При этом она подчеркнула, что в таких комиксах и мультфильмах зачастую встречаются поучительные истории, а дети могут выбрать положительного персонажа как свой ориентир.

Интерес детей и подростков к аниме и манге объясним тем, что население европейских стран в принципе издавна привлекала азиатская культура, пояснил социальный психолог Алексей Рощин.

«Сейчас очередная волна, – добавил он. – Всякого рода манги и азиатские необычные для российского уха и глаза формы привлекают молодежь, которая во все времена искала что-то новое и пыталась отличаться от надоевших предков».

Напомним, в начале декабря в России ожидается выход нового аниме японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Предположительно, эта станет последней работой Миядзаки, после выхода которой он уйдет на пенсию.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил киноадаптацию известного аниме «Ван Пис».