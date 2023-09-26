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В Екатеринбурге накрыли бар без лицензии и с большим количеством алкоголя

В центре Екатеринбурга полиция накрыла бар и изъяла алкоголь

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В центре Екатеринбурга полиция обратила внимание на бар, в котором незаконно продавалось много алкоголя. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заведение находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. По данным правоохранителей, бар разместили в небольшом помещении, которое не соответствует нормам законодательства.

Помимо этого, в организации продавали большое количество разных спиртных напитков. На некоторых из них нет каких-либо данных о происхождении. Наиболее вероятно, в них спирт смешан с красителями и ароматизаторами.

Полицейские отправили на экспертизу 80 бутылок из бара. Остальной алкоголь изъяли. Владельцу заведения грозит штраф и в случае, если он снова нарушит закон, это обернется для него уголовным делом.

Ранее в Вологде мужчина напился и угнал теплоход.

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