На таможне в Уссурийске задержали китайца, который спрятал 470 тысяч рублей в кроссовках

В Уссурийске у гражданина Китая изъяли около 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на таможне. Во время прохождения специальной рамки мужчина очень сильно переживал. Помимо этого, собака таможенников обратила внимание на его кроссовки.

Китайцу пришлось снять обувь, после чего под стельками сотрудники обнаружили пятитысячные купюры. Всего из кроссовок изъяли 470 тысяч рублей. Сам турист объяснил, что заработал их в России, но не знал, нужно ли декларировать.

Гражданина Китая обвинили в сокрытии денег при пересечении таможенной границы. Ему грозит конфискация суммы и штраф до 1,5 миллиона рублей.

В Москве таможенники задержали мужчину с часами Rolex за 3,5 миллиона рублей.