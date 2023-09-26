Сексолог рассказал, как просить у нового партнера справку об отсутствии заболеваний

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук заявил «Газете.Ru», что просить у нового полового партнера справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем, нужно в «формате взаимной заботы о здоровье друг друга». Он отметил, что в предложении провериться на венерические заболевания нет ничего необычного.

«Презерватив не дает 100% гарантии, да и некоторые заболевания передаются и через оральный секс, и через поцелуй. Что делать? Во-первых, важно понимать статус нового знакомства. И попросить справку у случайного знакомого может показаться не совсем корректным. Отсюда напрашивается вывод, может, не стоит подвергать себя риску, вступая в случайные связи? Если же отношения серьезные и глубокие и есть высокая степень взаимопонимания, то об этом вполне можно спокойно поговорить. Но строить беседу нужно не в формате «доступ к телу через справку», что может показаться унизительным, а в формате взаимной заботы о здоровье друг друга. Важно объяснить, что человек может быть носителем, сам не зная об этом, что бывает контактно-бытовой путь передачи, и что это нормальный шаг взаимной диспансеризации», — сказал он.

Кульгавчук добавил, что просьба предоставить справку об отсутствии ЗППП – «тест» на умение договориться. По его словам, если найти компромисс не получилось в такой «мелочи», то и спешить с сексом не стоит.

«Если уровень отношений глубок, и при этом есть правильная уважительная подача просьбы-предложения, то обычно все проходит нормально. Если же отношения не настолько доверительные, может, стоит задаться вопросом, что не нужно спешить в постель, если не получается договориться о такой мелочи до? Ведь это тест на договороспособность и интеллект. Ведь в сексе важна не только страсть, но и здоровье и доверие», — уточнил он.

Врач-сексолог, психотерапевт Елена Малахова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что многие люди стесняются просить у нового партнера справку из-за неуверенности себе и опасения, что отношения могут закончиться. По ее словам, преодолеть стыд поможет страх перед различными заболеваниями, а отказ партнера проверяться должен «сильно настораживать».

«По поведению человека можно понять насколько он разборчив или наоборот имеет склонность к промискуитету. Предлагает ли он презервативы или готов заняться сексом без них. Размышления о последствиях ЗППП и ВИЧ-инфекции для вашего здоровья позволят преодолеть стыд и стеснение. Страх во многих ситуациях лучший мотиватор. Обычно люди боятся просить [справку] из-за неуверенности в себе, низкой самооценки, страха, что отношения после этого закончатся. То есть не чувствуют своей ценности. Если партнер отказался проверяться, подобное поведение должно сильно настораживать. Это не обязательно связано с тем, что он заразен. Однако если уже в начале отношений человек не готов идти вам на встречу, стоит задуматься, есть ли вообще у таких отношений перспективы?», — пояснила она.

26 сентября во всем мире отмечают День контрацепции. Инициаторами проведения этого праздника стали 10 международных организаций, связанных с проблемами планирования семьи. Всемирный день контрацепции начали ежегодно отмечать с 2006 года.

Ранее в сети интим-магазинов «Точка любви» назвали лубриканты самым продаваемым товаром.