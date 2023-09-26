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В Уфе мужчина сорвал в подъезде почтовые ящики и разбил ими пять машин на парковке

Пьяный житель Уфы устроил погром в подъезде и кидался почтовыми ящиками в машины

В Уфе местный житель разбил пять припаркованных у дома автомобилей, кидаясь в них почтовыми ящиками. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Все произошло ночью у одного из жилых домов на улице Зорге. Находившийся в состоянии алкогольного и, предположительно, наркотического опьянения, мужчина вышел босиком в подъезд, отломал крепление нескольких ящиков для почты, вооружился двумя секциями и устроил с их помощью погром на парковке во дворе.

Судя по кадрам, хулиган бросал железные конструкции в сторону стоящих автомобилей и таким образом повредил пять машин.

На место прибыли полицейские и задержали злоумышленника. В настоящее время в его отношении готовятся возбудить уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали пиромана, который за ночь поджег два легковых автомобиля.

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