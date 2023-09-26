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Число пострадавших при взрыве в Карабахе достигло 290

Armenpress: за медпомощью после взрыва в Степанакерте обратились 290 человек

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В результате взрыва в бензохранилище возле Степанакерта в Нагорном Карабахе пострадали 290 человек, они обратились к медикам с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщает Armenpress.

Большинство пострадавших были переведены в Республиканский медицинский центр. Состояние десяти человек оценивается как критическое.

По данным портала, жизнь семи человек спасти не удалось. Кроме того, 13 неопознанных тел были переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Многие люди считаются без вести пропавшими.

Минздрав Армении сообщил, что врачи из республики направились на вертолете с необходимыми медикаментами и оборудованием в Нагорный Карабах для оказания помощи пострадавшим. В настоящее время в центральной больнице Степанакерта пациентов готовят к перевозке.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать непризнанную республику после того, как Баку провел там антитеррористическую операцию. По состоянию на утро 26 сентября, в Армению въехали 13 550 вынужденных переселенцев из нагорнокарабахского региона.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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