В Ереване протестующие начали перекрывать улицы

Протестующие в Ереване перекрывают улицы города и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, полиция начала задержания. Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиционные активисты рано утром попытались перекрыть один из центральных проспектов армянской столицы Аршакуняц. По данным агентства, силовики дали время протестующим на разблокировку проспекта, но потом стали их задерживать. Всего, в полицию доставили около 10 человек.

Ранее ТАСС сообщал, что лидеры армянской оппозиции объявили 5 октября днем, до которого Никол Пашинян должен быть отправлен в отставку.

Накануне на площади Республики в центре Еревана прошла акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра. Там собралось более двух тысяч человек. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и обвинили власти республики и лично Пашиняна в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.