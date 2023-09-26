Москалькова отреагировала на видео с избиением сыном Кадырова поджигателя Корана

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отреагировала на избиение сыном Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она осудила действия задержанного и подчеркнула, что уничтожение священных книг является «общественно опасным деянием».

«Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Москалькова заявила, что Журавель должен ответить за это перед судом по закону, а также во время следствия содержаться в СИЗО по предусмотренным правилам.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

Позже уполномоченный по правам человека по Чечне Солтаев пообещал проверить ситуацию с якобы избиением арестованного за сожжение Корана 19-летнего Журавеля. Тот утверждает, что в СИЗО он подвергся насилию со стороны 15-летнего сына Кадырова. Проверку поручила провести омбудсмен по правам человека в России Москалькова.

27 мая жителя Волгограда 19-летнего Никиту Журавеля доставили в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.