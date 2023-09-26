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Ученые назвали пять профессий, которые могут привести к деменции

В Science Direct написали о пяти профессиях, которые могут привести к деменции

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Согласно статье, опубликованной в научном издании Science Direct, ученые выявили связь между интенсивным физическим трудом и развитием деменции.

Исследование было проведено на основе данных о семи тысячах участников крупного популяционного исследования деменции, включающего информацию о взрослых жителях Норвегии в период с 2017 по 2019 год.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что люди, занимающиеся физически тяжелой работой, имеют почти на 15,5% больше вероятность развития деменции по сравнению с другими группами.

Среди профессий, связанных с повышенным риском, ученые отметили продавцов-кассиров, продавцов-консультантов, медицинский персонал, фермеров и производителей продукции животноводства. Эти люди часто сталкиваются с длительным пребыванием на ногах, стрессом и повышенным риском эмоционального выгорания.

Исследователи также отметили, что недостаток отдыха и отсутствие свободного времени приводят к истощению организма, что негативно сказывается на когнитивных способностях.

Ранее было сообщено, что ученым из Бельгии и Британии удалось продвинуться в создании лекарства от болезни Альцгеймера. Они обнаружили связь между патологическими белками, накапливающимися в мозгу пациентов с этим заболеванием, которая ранее оставалась неясной.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессировании его деменции.

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