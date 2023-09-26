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Карьерный консультант назвала главные ошибки при смене профессии

Карьерный консультант Савченко: желание сменить профессию не всегда объективно

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Depositphotos

Нереалистичные ожидания от новой профессии — главная ошибка при переходе в новую сферу. Об этом «Газете.Ru» рассказала карьерный консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко.

«Завышение ожиданий от перехода происходит в момент, когда старая профессия перестает приносить удовольствие, а новая начинает казаться более перспективной, интересной и высокооплачиваемой. В эту ловушку могут попасть те, кто исследует новую область поверхностно, не погружаясь в детали», — объяснила она.

Она отметила, что глубокое исследование выбранного направления снижает риск неправильного выбора. Следует заранее изучить, с чем предстоит работать, какие задачи нужно будет решать, какие навыки потребуются от специалиста, как именно будет выстроен рабочий день и какие зарплаты готовы предложить работодатели на начальном уровне.

«Чтобы узнать максимум информации о выбранной профессии, можно записаться на вводные вебинары и пообщаться с действующими специалистами. После сбора всех фактов необходимо соотнести свои ожидания с реальностью. Это поможет точнее понять, насколько выбранное направление действительно подходит человеку», – подчеркнула Савченко.

При этом, по словам консультанта, не всегда острое желание сменить профессию объективно. Часто оно возникает из-за усталости, выгорания, конфликтов на работе или обесценивания профессиональных качеств. В таком случае человек неосознанно подменяет желание уйти в отпуск или сменить место работы с желанием поменять профессию.

«Иногда достаточно перейти в другую компанию, хорошо отдохнуть, обсудить сложившуюся ситуацию с руководителем или поменять сферу, чтобы желание сменить профессию исчезло. Поэтому импульсивность — это еще одна распространенная ошибка. Важно разобраться в собственных желаниях и расписать по пунктам свои выгоды от новой профессии, прежде чем принимать серьезные решения», — добавила эксперт.

Отсутствие стратегии перехода с четкими сроками — это третья наиболее часто совершаемая ошибка при смене профессии.

«На каждый этап перехода необходимо заложить адекватные временные рамки и не ждать быстрых результатов. Например, если говорить о переходе в IT-сферу, то на обучение необходимо потратить, как минимум, полгода, а на поиск первой работы может уйти от трех до пяти месяцев», — резюмировала Савченко.

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