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Стоматолог объяснила, почему опасно отбеливать зубы с помощью соды

Стоматолог Шемякина заявила о вреде использования соды с целью отбеливания зубов

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Depositphotos

Сода является абразивным веществом, которое при частом использовании раздражает слизистую оболочку ротовой полости, истончает зубную эмаль и негативно воздействует на десны. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

По ее словам, если человек использует соду для отбеливания зубов, то результат такой процедуры будет не только недолговечным, но и может оказать обратный эффект.

«Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее», — рассказала Шемякина.

Кроме того, регулярная чистка зубов содой приводит к стиранию эмали, из-за чего они становятся чувствительными к температурному воздействию, а также наличию кислот и сахара в пище. В результате это может привести к повышенной чувствительности.

Стоматолог также предупредила, что сода может изменить pH (кислотность) в полости рта, делая ее более щелочной, и, как следствие, привести к дисбактериозу полости рта.

«Вместо того, чтобы использовать соду для чистки или отбеливания зубов, я рекомендую обратиться к стоматологу. Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект», — подытожила Шемякина.

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