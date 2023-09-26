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Гинеколог перечислила неэффективные методы контрацепции

Гинеколог Ерофеева напомнила, что прерванный половой акт не является методом контрацепции

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Pexels

Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала «Газете.Ru», что мужской презерватив не является самым эффективным видом контрацепции, так как может порваться или соскользнуть, также мужчина может его неправильно надеть.

«Подавляющее большинство нашего населения, к сожалению, считает, что наилучший метод — это презерватив, около 51-52% людей репродуктивного возраста так считают и пользуются презервативом в основном. Но эффективность мужского презерватива не идет ни в какое сравнение с современными медикаментозными средствами контрацепции. Среди пользователей презервативов из 100 пар 15 забеременеют в течение года, то есть эффективность не очень высокая. Они рвутся, соскальзывают. Их иногда надевают неправильной стороной, а потом переворачивают и надевают снова, а на них уже остаются очень активные сперматозоиды, которые вполне способны оплодотворить, если у женщины в этот момент овуляция. Использование презерватива чаще контролирует мужчина, а многие женщины полагаются на то, что мужчина озаботится вопросами контрацепции и сам все решит. Как они могут столь важный процесс перекладывать на плечи мужчин, я совершенно не понимаю», — сказала она.

При этом гинеколог отметила, что презервативы способны защитить организм от заболеваний, передающихся половым путем.

«Мужские презервативы являются прекрасным средством для защиты от инфекций, передаваемых половым путем. А с точки зрения контрацепции, к сожалению, контрацептивная эффективность мужского презерватива значительно ниже, чем у современных врачебных средств», — пояснила она.

Специалист считает, что самые эффективные средства контрацепции – медикаментозные, которые подбирает врач.

«Самые хорошие методы – те, которые подбирает врач. Это противозачаточные таблетки, пластыри, гормональные кольца, импланты тоже гормональные и внутриматочной спирали, выделяющие гормон, они обладают ещё и лечебным действием. Вопрос контрацепции должен быть в основном в руках женщины, поэтому все современные средства используются женщинами, и врач должен научить ее всем деталям, дать хорошие инструкции и проконсультировать», — сказала она.

Ерофеева добавила, что прерванный половой акт не является методом контрацепции.

«Есть 23% населения, которые используют прерванный половой акт, который на самом деле контрацепцией не является. Вероятность зачатия при прерванном половом акте такая же, как если вовсе не предохраняться», — заключила она.

26 сентября во всем мире отмечают День контрацепции. Инициаторами проведения этого праздника стали 10 международных организаций, связанных с проблемами планирования семьи. Всемирный день контрацепции начали ежегодно отмечать с 2006 года.

Ранее гинеколог рассказала, каковы шансы на успешное зачатие у курящих женщин.

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