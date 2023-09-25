Политолог Данюк: «западный десант» приехал спасать Пашиняна

История с Арменией и Нагорным Карабахом для российского общества является лакмусовой бумажкой. Об этом, комментируя последние события в Армении, заявил политолог, член ОПРФ, первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

Он подчеркнул, что сейчас в Армению приехало большое количество иностранных журналистов, всевозможные правозащитники и политики.

«То есть те, кто максимально качают западный вектор — откровенные западники. Они приехали, как мне кажется, защищать Никола Пашиняна от самих армян, которые недовольны его предательством, отношением к армянам Арцаха, и в целом позицией», — считает политолог.

По словам эксперта, Пашинян по собственной прямой команде сдал Нагорный Карабах.

«При этом мы видим, что наш братский армянский народ, армянское общество, естественно, это предательство не поддержало. Мы видим большое количество недовольства, протестов. Причем Пашинян, который сам пришел к власти благодаря протестам, в отношении этих протестов почему-то использует не демократические методы максимально», — сказал он.

Также эксперт добавил, что этот «западный десант приехал для того, чтобы спасать Пашиняна, своего агента западного влияния от самих армян».

«При этом все почему-то забывают, что российские миротворцы реально спасают жителей Армении. Российские миротворцы спасали жителей Арцаха. А вот эти все «персонажи», которые приехали в последние дни, они спасают не армян, они спасают Пашиняна от жителей Армении», — сказал Данюк.

По его мнению, эта тенденция может вылиться в очередную трагедию армянского народа.

Напомним, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на площади Республики в центре Еревана прошла акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.