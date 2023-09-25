Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года

Северная Корея разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

В публикации отметили, что северокорейские власти распорядились, чтобы все иностранцы проходили двухдневный карантин. Телеканал напомнил, что с января 2020 года Пхеньян полностью закрыл границы из-за угрозы проникновения в страну COVID-19.

Вначале, после стабилизации эпидситуации в Китае, Северная Корея частично возобновила движение товарных поездов между Даньдуном и Синыйчжу, затем продолжились прерванные гуманитарные обмены.

22 сентября китайская сторона анонсировала «положительные сдвиги» в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма.

Накануне на Филиппинах положительно отнеслись к увеличению турпотока из России. Глава МИД страны Энрике Манало отметил, что туристам могут предложить пляжи, серфинг и дайвинг.

Ранее власти Косово закрыли въезд на север края из центральной Сербии.