Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года

Yonhap: КНДР впервые с начала пандемии разрешила въезд иностранцам

close
100%
Global Look Press

Северная Корея разрешила въезд в страну иностранцам, сняв ограничения, введенные после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

В публикации отметили, что северокорейские власти распорядились, чтобы все иностранцы проходили двухдневный карантин. Телеканал напомнил, что с января 2020 года Пхеньян полностью закрыл границы из-за угрозы проникновения в страну COVID-19.

Вначале, после стабилизации эпидситуации в Китае, Северная Корея частично возобновила движение товарных поездов между Даньдуном и Синыйчжу, затем продолжились прерванные гуманитарные обмены.

22 сентября китайская сторона анонсировала «положительные сдвиги» в обменах и сотрудничестве в сфере двустороннего туризма.

Накануне на Филиппинах положительно отнеслись к увеличению турпотока из России. Глава МИД страны Энрике Манало отметил, что туристам могут предложить пляжи, серфинг и дайвинг.

Ранее власти Косово закрыли въезд на север края из центральной Сербии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях