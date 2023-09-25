В Подмосковье до конца года планируют открыть 48 детских садов

В этом году все детсады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола». Об этом на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в этом году открываем 48 бюджетных и внебюджетных детсадов. Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3-х лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией - это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — сказал он.

Он напомнил, что новый стандарт «Предшкола» начали внедрять в регионе два года назад. В этом году программа стала работать во всех детских садах Подмосковья. Она обеспечивает комфортный и бесшовный переход от дошкольного обучения к школьной скамье

По словам министра образования региона Ильи Бронштйна, важны новые методики, современное оборудование, а также особое внимание уделяется взаимодействию со школой - не только воспитателей и учителей, но и детей и школьников-шефов.

«Они проводят совместные мероприятия в рамках единого календаря образовательных событий. Наиболее активное участие в пилотировании проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. С октября начнем повышение квалификации воспитателей на базе Гимназии Е.М. Примакова и - наших лидеров по реализации проекта. У всех команд муниципальных детсадов будет возможность ознакомиться с передовыми методиками», — сказал он.

Отмечается, что ы 2023 году в регионе открылись 32 новых детских сада почти на 8,3 тыс. мест (19 – бюджет, 29 - внебюджет). При этом до конца года новые учреждения появятся в Люберцах, Ленинском и по одному в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах, Серпухове и Одинцовском г.о.

Также в этом году в Московской области капитально отремонтировали 17 детских садов. До конца года завершат работы еще в 12 садах. А в следующем году приведут в порядок 20 дошкольных учреждений.