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В Югре вахтовик обокрал нефтяную базу на 1,2 млн рублей

В ХМАО вахтовик разобрал буровую вышку и украл оборудование на 1,2 млн рублей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Нефтеюганске сотрудник нефтяной базы обокрал предприятие, похитив с буровой вышки ценное оборудование. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по ХМАО.

Буровое оборудование стоимостью более одного миллиона рублей похитил ранее судимый житель Ульяновска. 43-летний мужчина работал на нефтяной базе вахтовым способом, в один из дней он перерезал провода и демонтировал с буровой установки шесть плат модуля верхнего привода.

После этого спрятал похищенное оборудование, чтобы в дальнейшем продать. Обнаружив пропажу, руководство буровой обратилось в правоохранительные органы. Личность вора удалось установить, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась 25 млн рублей из накоплений мужа после звонка мошенников.

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