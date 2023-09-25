В Якутске снесли монумент памяти ссыльных и репрессированных поляков

Памятник ссыльным и репрессированным полякам демонтировали в Якутске. Об этом сообщает ТАСС.

На месте монумента остались только разрушенный постамент с лестницей. В составе скульптурной композиции были несколько больших камней, где высекли имена польских ученых и исследователей: Вацлава Серошевского (1858-1945), Эдуарда Пекарского и других.

«Там, где прежде стояла композиция из нескольких больших камней <…> остались дыры в земле», — уточнили в сообщении.

Памятник посвятили гражданам Польше, сосланным в регион в XVII-XIX веков, а также жертвам репрессий XX века и исследователям якутской земли. На его плитах были имена Вацлава Серошевского (1858-1945), Эдуарда Пекарского (1858-1934) и других польских деятелей.

В департаменте Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия пояснили, что скульптурная композиция на улице Курашова не была включена в единый госреестр памятников народов России. Причину сноса местные власти пока не назвали.

В июле Варшава заявила об исчезновении в Санкт-Петербурге памятника репрессированным полякам.

Ранее депутаты Мосгордумы пожаловались на пропажу табличек в честь жертв репрессий СССР.