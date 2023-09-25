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Дерматолог о совете из TikTok: не стоит лечить акне шампунем

Дерматолог Галлямова: если умываться шампунем, можно пересушить лицо

Использование шампуня для борьбы с акне на лице не поможет полностью решить проблему, даже если в его составе есть противовоспалительные компоненты. Так в разговоре с «Газетой.Ru» дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова прокомментировала способ борьбы с прыщами, который советуют в TikTok: нанести на лицо шампунь Head&Shoulders, в составе которого есть цинк.

«Цинк имеет доказанную эффективность, при наружном применении он оказывает противовоспалительное действие. Но вопрос в том, что акне, прыщи имеют не только фактор воспаления. Там много других факторов, которые формируют это заболевание. Даже если предположить, что используя Head&Shoulders, потому что там цинк, можно чуть-чуть снять воспаление, то другие факторы, как, например, гиперкератинизация, повышенная продукция кожного сала — тут он не подействует. Современные средства направлены на четыре звена патогенеза развития акне. Те же цинковые мази, которые применяли в советское время, направлены только на одно действие. А когда мы говорим о б одном действии — полностью вылечить мы не можем. Можем чуть-чуть улучшить состояние за счет противовоспалительного эффекта, но не избавимся от акне», — объяснила дерматолог.

Галлямова отметила, что использование шампуня на лице может и навредить: например, пересушить кожу.

«Учитывайте, что Head&Shoulders — это шампунь. Он предназначен для кожи волосистой части головы. На коже волосистой части головы у нас более повышенное салообразование, чем на лице. Соответственно, там более активные детергенты, средства, которые расщепляют жир. И если мы это используем на лицо, то мы можем добиться пересушивания кожи. Поэтому мы разделяем средства для ухода за волосами и ухода за лицом», — заключила специалист.

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