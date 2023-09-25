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Врач рассказала, как не подхватить сезонную инфекцию

Врач Козлова: соблюдение личной гигиены поможет не подхватить сезонную инфекцию

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Shutterstock

Защититься от различных заболеваний вроде простуды, ангины, гриппа, бронхита и пневмонии на 100% нельзя, однако существует ряд правил профилактики, соблюдение которых снизит риск заражения. Об этом Life рассказала заведующая поликлиническим отделением клиники «Евроонко» Ольга Козлова.

Так, прежде всего, эксперт советует одеваться по погоде и соблюдать личную гигиену — мыть руки, а также овощи и фрукты перед употреблением.

«Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, чтобы вредоносные микроорганизмы не скапливались вокруг вас. Делайте влажную уборку дома как можно чаще, не обязательно с использованием специальных средств. Остерегайтесь скопления поверхностной пыли, так как именно на ней обитают опасные организмы», — добавила Козлова.

Она также порекомендовала избегать мест скопления людей, потому что большинство вирусов передаются воздушно-капельным путем. Помимо этого, можно делать прививки от гриппа.

Врач-терапевт Алексей Хухрев до этого говорил, что простуда в норме должна длиться не более пяти-семи дней.

Ранее ученые выяснили, что пребиотики могут сокращать количество простуд.

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