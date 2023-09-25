В Пушкине обновили Советскую площадь

В Пушкине после реконструкции открылась Советская площадь, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

«На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных мероприятий. После завершения работ в городе появилось место для проведения праздников, которое, как мы надеемся, придется по вкусу жителям», - рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

На площади создали несколько зон: транзитная - основная зона для удобства жителей, зона для проведения мероприятий и установки сцены, а также зона отдыха.

Площадь дополнительно озеленили, установили современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения, которые будут подключены к системе «Безопасный регион».