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В России призвали устанавливать фандоматы для вторсырья в метро и вузах

Глава РЭО Буцаев: в университетах и метрополитене нужны фандоматы

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Фандоматы для сбора вторсырья необходимо устанавливать около входа в метро и в вузах, а не только в школах, убежден гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его мнению, такие аппараты пригодились бы в местах большого скопления людей, сообщает телеканал «360».

Кроме того, устанавливать такие точки сбора вторсырья для последующей переработки можно в пешеходных переходах и других местах, где они впишутся в инфраструктуру, отметил Буцаев.

Самые «горячие поклонники» этой инициативы – это дети и молодежь, отметил глава РЭО.

«Школьники являются двигателями этих инициатив, поэтому в школах, на мой взгляд, очень целесообразно и правильно устанавливать и автоматические пункты приема тары», — подчеркнул он, отметив, что проводить такую работу можно в масштабах всей страны.

Напомним, первым городом России, где в 2020 году в школах установили фандоматы для сбора тары из-под напитков, стала Казань.

В августе Буцаев уже призывал устанавливать фандоматы во всех школах страны – соответствующее предложение он направил в Минпросвещения. Сдающие пустую тару учащиеся получают за это баллы и скидки на транспортные карты, услуги связи, покупки товаров в магазинах партнерах, объяснял он.

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