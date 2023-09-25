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Прощание с экс-министром экономики Ясиным пройдет 28 сентября

Прощание с экс-министром экономики Евгением Ясиным пройдет 28 сентября в НИУ ВШЭ

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Илья Питалев/РИА Новости

Прощание с экс-министром экономики Евгением Ясиным пройдет 28 сентября в НИУ ВШЭ. Об этом его дочь Ирина Ясина сообщила в соцсетях.

«Прощание с папой состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании Высшей школы экономики на Покровском бульваре», — написала она.

Ранее сообщалось, что Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни, информацию подтвердил политолог Александр Кынев.

Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов.

Также Ясин был министром экономики в 1994–1997 годах. Он являлся основателем и почетным научным руководителем Высшей школы экономики.

Кынев поблагодарил Ясина за проделанную работу и вклад в развитие экономики страны.

В конце августа сообщалось, что Ясина госпитализировали. Были сведения, что у 89-летнего экономиста отек головного мозга и серьезные проблемы с работой сердца.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

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