Нарусова не слышала, что ее хотят «жестко предупредить» в Совфеде

В аппарате сенатора Людмилы Нарусовой заявили «Газете.Ru», что не знают о вынесенном в отношении нее предупреждении из-за поездки в страну НАТО.

«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время (во время заседания комиссии – «Газета.Ru») Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета», — сказали в аппарате сенатора.

Там также отметили, что не могут прокомментировать информацию о возможном отсутствии Нарусовой на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты.

В понедельник источник ТАСС в Совфеде сообщил, что комитет по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО во время специальной военной операции из-за «дискредитации статуса сенатора и палаты». Источник уточнил, что комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа.

В начале августа в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что Нарусова летала в Испанию, однако сама сенатор утверждала, что находится в Санкт-Петербурге.

Источник ТАСС также отметил, что комитет рассматривал вопрос о неявке Нарусовой на заседания, завершающие весеннюю сессию палаты, и непредоставлении документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия.

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