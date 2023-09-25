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В Ленобласти волонтеры нашли пенсионерку, потерявшуюся в лесу неделю назад

В Ленобласти нашли пенсионерку, которая заблудилась в лесу неделю назад

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Ленобласти после семи дней поиска нашли пенсионерку. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтеров «ЛизаАлерт».

По данным добровольцев, 73-летняя женщина пропала 17 сентября после того, как ушла за грибами. Несмотря на сложные погодные условия и хищников в лесу, петербурженку продолжали искать долгое время.

Утром 24 сентября отряд снова вышел на поиски и наткнулся на пенсионерку. Волонтеры рассказали, что пожилая женщина находилась в отличном состоянии несмотря на проведенную неделю в лесу. Она была контактной и разговорчивой.

«Она даже не лежала, а сидела. В сознании», — поделился один из добровольцев.

После завершения поисков пенсионерку передали медикам. Специалисты доставили петербурженку в больницу. Информация о каких-либо травмах не сообщается.

Ранее в Ленобласти нашли девушку, которая пропала по пути в музыкальную школу.

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