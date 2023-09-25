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СК Новосибирска проведет проверку после публикации объявления о продаже ребенка

В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребенка

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Следственный комитет заинтересовался ситуацией с объявлением о продаже ребенка. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте объявлений в интернете. В нем пользователь рассказывает о том, что младший член семьи «безумно любит качели».

«Цена по запросу», — сообщается в публикации.

Исходя из текста, ребенок находится в Первомайском районе. Автор поместил объявление в категорию «животные». При этом профиль женщины подтвержден, но связаться с ней по телефону нельзя – такая функция отключена.

В СК РФ по факту произошедшего инициировали проверку. В полиции и прокуратуре также проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Петербурге двое мужчин изнасиловали 10-летнего мальчика, угрожая ему ножом.

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