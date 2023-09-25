В Екатеринбурге попавшая на рельсы метро беременная женщина находится в сознании

В Екатеринбурге беременная женщина, которая упала на рельсы на станции «Проспект Космонавтов», находится в создании. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области в своем Telegram-канале.

На данный момент пациентка находится в реанимации. Она в сознании, но все еще находится в стабильно тяжелом состоянии.

Беременная екатеринбурженка попала в больницу после того, как упала на рельсы в метро. Когда она оказалась на рельсах, метрополитен приостановил работу.

Как полагают родственники 39-летней женщины, она не могла оказаться там намеренно. Наиболее вероятно, у нее закружилась голова.

После госпитализации ей провели операцию. Несмотря на хирургическое вмешательство, россиянка до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Ранее в метро Петербурга поймали пассажира, который пытался снять девушку под юбкой без ее ведома.